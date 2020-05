O Padre Mário Rui Leal Pedras, pároco da Igreja de São Nicolau, em Lisboa, durante a missa realizada na sexta-feira, Dia do Trabalhador, lançou críticas aos sindicatos e ao Governo pela forma como o 1º de Maio foi celebrado.

O pároco disse não se deixar surpreender com uma Alameda cheia de pessoas e com um Santuário de Fátima vazio no dia 13 de maio.

ESPECIAL CORONAVÍRUS