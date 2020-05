Procura de máscaras está aumentar, mas os preços elevados mantêm-se

Agora já vai havendo stock para a procura, mas os preços ainda são elevados, apesar de terem vindo a descer.

Os clientes que esta manhã faziam fila na farmácia da Araucária, em Vila Real, por exemplo, estão a optar sobretudo pelas máscaras de pano, laváveis, que custam cinco euros, que permitem uma reutilização.

Além das laváveis, vendem-se também as cirúrgicas, que custam à volta de um euro e meio, e as bico de pato, as mais resistentes, que custam sete euros.

Com a descida do IVA, conta-se que os preços continuem a estabilizar. E há também já supermercados a vender máscaras. Por isso, nas farmácias, as compras vão-se fazendo à medida das necessidades.

ESPECIAL CORONAVÍRUS