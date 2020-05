Maddie McCann desapareceu há 13 anos

Faz este domingo 13 anos que Maddie McCann desapareceu da na Praia da Luz, no Algarve. A menina inglesa faria este ano 17 anos.

Madeleine desapareceu ainda com três anos numa noite em que ficou a dormir com os dois irmãos no quarto do hotel. Os pais estavam a jantar fora com um grupo de amigos, num restaurante a cerca de 50 metros.

É um processo enigmático que até já deu origem a documentários internacionais.

A Polícia Judiciária reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria Geral da República em 2008, ilibando os três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.