Última Super Lua de 2020 está prestes a chegar

A última Super Lua deste ano vai ocorrer nas noites de 6 de maio (quarta-feira) para 7 de maio e de 7 para 8 de maio (sexta-feira).

A Lua vai estar maior e mais brilhante do que o habitual, um fenómeno que se deve à "ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra)", de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.

Quer observar melhor a Super Lua Cheia?

O melhor é estar atento ao momento do nascimento da Lua, em que ela aparece no horizonte. Ou seja, no dia 6 de maio:

Em Lisboa:

Pelas 19h35

No Porto:

Pelas 19h36

Em Coimbra:

Pelas 19h34

No Funchal:

Pelas 20h

Em Ponta Delgada:

Pelas 19h43

A Lua cheia no perigeu é 14% maior e 30% mais brilhante do que quando acontece no apogeu e, se for observada perto do horizonte, vai parecer ainda maior, com um aumento extra de cerca de 5%.