A defesa de Azeredo Lopes disse que a acusação ao ex-ministro é um caso político baseado em invenções, apenas possíveis em regimes totalitários.

No segundo dia do debate instrutório, o advogado garantiu que o antigo governante está inocente e nega que tenha havido uma concertação de versões com o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar.