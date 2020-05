Finanças funcionam por marcação prévia. Atendimento está a ser reforçado por telefone e pela internet

As Finanças continuam a funcionar, mas apenas por marcação prévia. Os mais de 400 espaços no país abriram as portas apenas para os casos mais urgentes. São atendidas diariamente em todo país cerca de 300 pessoas.

Com cerca de 13 mil chamadas por dia, nesta primeira abordagem, os serviços públicos, como as Finanças, tentam perceber se, por exemplo, antes de fazer uma marcação, o problema do contribuinte pode ser resolvido no E-Balcão no Portal Online das Finanças.

Dos 11 mil funcionários, neste momento mais de 70% estão em teletrabalho.



ESPECIAL CORONAVÍRUS