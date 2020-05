SIC lidera audiências há 100 dias consecutivos

A SIC entrou em maio a conquistar mais um feito. Liderou as audiências em 122 dos 125 dias do ano e já leva 100 dias de vitórias consecutivas.

A última vez que uma estação de televisão em Portugal conseguiu um tão longo período ininterrupto de liderança foi a própria SIC, há 20 anos. O recorde anterior remonta a 5 de maio de 2000, há precisamente 20 anos.

Recorde-se que, em abril, a SIC se manteve como o canal mais visto da televisão portuguesa, com 20,1% de share, num mês em que os dez programas mais vistos da televisão portuguesa foram todos da SIC.

"Isto é Gozar com Quem Trabalha" ficou no topo da tabela, conseguindo o seu melhor resultado de sempre, num mês que ficou marcado pela estreia, com entrada direta para este top, da nova edição de "Quem Quer Namorar com o Agricultor" e por resultados históricos das novelas da noite, "Nazaré" e "Terra Brava".

O Jornal da Noite e o Primeiro Jornal registaram alguns dos seus melhores resultados de sempre, num mês de grandes desafios para todos os portugueses.