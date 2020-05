Rui Rio, líder do PSD, numa conferência online que assinalou os 46 anos do partido, defendeu que o Governo tem de encarar seriamente a possibilidade de um segundo surto em novembro, e avisa que o país não aguenta se tiver de voltar a fechar portas.

Rio defendeu que o partido deve estar muito preocupado com as eleições autárquicas, preocupado com as presidenciais e nada preocupado com as próximas legislativas, que não serão tão cedo.