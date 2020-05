Autoridades procuram criança desaparecida em Atouguia da Baleia no concelho de Peniche

Uma criança de 9 anos está desaparecida na freguesia da Atouguia da Baleia, concelho de Peniche (Leiria), desde o início da noite de quinta-feira, estando a decorrer buscas, disse à Lusa fonte do Comando-Geral da GNR.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana, as buscas estão em curso com o "auxílio de animais" e no local estão também elementos da Polícia Judiciária.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria disse que o alerta foi dado às 20:30 de quinta-feira e os Bombeiros Voluntários de Peniche estão a apoiar as buscas.

A informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 00:05 de hoje, indicava que estavam no local 32 operacionais apoiados por 11 viaturas.