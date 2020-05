As marginais do Porto, de Matosinhos e de Leça da Palmeira vão estar condicionadas ao trânsito durante este fim-de-semana, como medida de combate ao contágio e propagação da covid-19.



Hoje, as restrições decorrem durante a tarde: entre as 14h00 e as 19h00.

Amanhã, os acessos vão estar condicionados todo o dia: entre as 9h00 e as 19h00

Os condicionamentos à circulação automóvel não se aplicam a moradores, transportes públicos, bem como às operações de carga e descarga.