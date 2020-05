Educadores dizem que regras para reabertura das creches são uma violência para as crianças

Na próxima semana, os alunos do 11º e do 12º ano regressam às escolas mas com muitas restrições. As creches reabrem também dia 18 de maio, mas as regras para já discutidas estão a ser criticadas por pais, educadores e psicólogos.

As regras conhecidas estes dias para a reabertura das creches estão ainda em análise e a ideia, garante a diretora-geral da saúde, sempre foi perceber primeiro o que as associações de pais, educadores e estabelecimentos do setor tinham a dizer antes de publicar qualquer documento.