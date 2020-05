A8 reaberta no sentido norte-sul junto a Lousa após incêndio num camião

A Autoestrada 8 (A8) foi totalmente reaberta ao trânsito no sentido norte-sul, pelas 17:10 desta terça-feira, junto a Lousa, no concelho de Loures, quase 24 horas após um incêndio num camião, disse à agência Lusa fonte da GNR.

"Recebi agora a informação de que foi totalmente reaberta", afirmou a fonte da GNR, adiantando que os trabalhos de limpeza da via estão terminados.

A circulação na A8, no sentido Norte-Sul, fez-se apenas pelas vias mais à esquerda deste sentido durante grande parte do dia de hoje.

Pelas 07:00, fonte da GNR indicava à Lusa que a normalização da via iria demorar algum tempo, por causa de resíduos causados pelo incêndio do camião.

A A8 foi cortada na segunda-feira à tarde no sentido norte-sul (Torres Vedras-Lisboa), ao quilómetro 16, no distrito de Lisboa, devido a um incêndio num camião, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Segundo o CDOS, o incêndio terá começado cerca das 18:15 e não provocou vítimas.