Ministro do Ambiente ouvido no Parlamento

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, vai ser ouvido hoje no Parlamento, a pedido do PAN, acerca das obras da nova linha circular do metro de Lisboa.

A obra, envolta em polémica, pressupõe a construção de uma nova estação em Santos, tornando a linha verde num eixo central, com ligação entre o Cais do Sodré e o Campo Grande.

Em Março, o Parlamento aprovou uma alteração ao Orçamento de Estado, entendida pelo Presidente da República como uma recomendação à suspensão das obras. O PAN considera grave o facto do Governo estar a contrariar a recomendação da Assembleia da República.