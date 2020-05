Protesto simbólico dos enfermeiros em Braga pela valorização da carreira

Assinala-se esta terça-feira o Dia Internacional do Enfermeiro. Em Braga, decorreu um protesto para lembrar as reivindicações da profissão. Em frente ao Arco da Porta Nova, foram colocados pares de sapatos que representam toda a classe.

No final do dia, vai também ser realizada uma conferência online para debater o estatuto dos enfermeiros. Na quarta-feira, o Parlamento vota uma proposta do CDS para a criação de um grupo parlamentar que prevê definir quais as profissãoes de desgaste rápido e de alto risco em Portugal.