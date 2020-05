Câmara de Gaia realiza testes à Covid-19 a professores e funcionários das escolas que reabrem

Testar todos os professores, funcionários e alunos era uma exigência da FENPROF que vai mesmo ser discutida no parlamento depois da petição da federação sindical ter conseguido reunir, em três dias, quatro mil assinaturas.

Mas a Câmara de Gaia já avançou antes ainda do tema chegar à Assembleia da República.

Até ao final da semana vão ser rastreadas 1.600 pessoas entre professores e funcionários das escolas do concelho. Ficam apenas de fora os alunos. O teste à Covid-19 é feito com hora marcada e os resultados são enviados no prazo máximo de 48 horas.