Caso Valentina. Juíza do Supremo responde a reportagem da SIC

Na passada segunda-feira, a SIC emitiu uma reportagem sobre as críticas feitas pela juíza Clara Sottomayor nas redes sociais ao alegado envolvimento do pai e da madrasta na morte de Valentina, a criança de 9 anos encontrada morta no domingo em Atouguia da Baleia.

A juíza Clara Sottomayor usou o direito de resposta para responder esta quarta-feira à reportagem da SIC, explicando, entre outras coisas, que "nunca poderá vir a julgar o processo crime do caso em discussão".

