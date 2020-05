Famílias recebem compensações adicionais às expropriações da Barragem de Daviões

Esta sexta feira começaram a ser entregues os cheques de compensação às famílias que perderam as casas devido à construção da barragem de Daivões, em Ribeira de Pena.

Um valor adicional às indemnizações, depois de muitas queixas, porque o dinheiro oferecido não chegava para construir novas habitações.

As compensações ficaram decididas no final do ano passado, mas a burocracia acabou por arrastar o processo até agora.

Seis famílias continuam sem casa e tiveram de ser realojadas pela Iberdrola, a empresa responsável pela construção da barragem.

Ao todo a obra afetou 49 casas, só em Ribeira de Pena, e as demolições já começaram.