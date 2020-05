Pai e madrasta de Valentina em prisão preventiva

As medidas de coação no caso da morte de Valentina, uma menina de 9 anos, foram conhecidas hoje. O pai e a madrasta da criança ficam em prisão preventiva pela prática de homicídio qualificado e profanação de cadáver. O pai é ainda acusado do crime de violência doméstica.

O CASO VALENTINA

Os resultados preliminares da autópsia ao corpo de Valentina, encontrada morta no domingo em Atouguia da Baleia, revelam indícios de asfixia e várias lesões no corpo da criança.

Os exames foram concluídos esta terça-feira, ainda antes do interrogatório ao pai e à madrasta, principais suspeitos do crime.

As marcas encontradas no corpo da criança terão sido provocadas por uma única agressão, na manhã de quarta-feira. Contudo, ao que a SIC apurou, o corpo só foi transportado para o terreno a seis quilómetros de casa durante a noite.

Os primeiros resultados da autópsia apontam também para indícios de asfixia, uma conclusão preliminar que afasta a hipótese de acidente e dá força à suspeita de homicídio.

Valentina vivia com a mãe, mas encontrava-se em casa do pai porque tinha melhores condições para ter acesso à telescola.

A criança estava desaparecida desde quinta-feira, após denúncia do pai à GNR. Depois de cerca de três dias de buscas, o corpo foi encontrado numa mata na serra D'el Rei, também no concelho de Peniche, coberto por arbustos.

Pai e madrasta de Valentina chegam ao tribunal sob insultos de populares

O pai e a madrasta de Valentina prestaram depoimento ao juiz de instrução do Tribunal de Leiria na terça-feira e regressaram, antes das 18h30, às instalações da Polícia Judiciária, onde passaram a noite.

À chegada ao tribunal, estavam dezenas de populares para demonstrarem revolta e indignação.

Funeral marcado por homenagens

O funeral de Valentina Fonseca decorreu esta terça-feira no Bombarral.

A cerimónia foi reservada a familiares, mas muitos populares estiverem nas imediações do cemitério de S. Brás e aplaudiram no momento em que passou o carro funerário.