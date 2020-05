Costa sobre relação com Centeno: "não há crise, está tudo ultrapassado"

O primeiro-ministro disse esta sexta-feira, sobre a eventual saída de Mário Centeno do Governo, que a situação está ultrapassada e que a estabilidade está restabelecida.

Uma garantia que já tinha sido dada pelo ministro das Finanças, que chegou a querer abandonar o Executivo na sequência da polémica injeção de 850 milhões de euros no Novo Banco, cuja ordem de transferência não era do conhecimento do primeiro-ministro.

Depois de uma reunião de três horas em São Bento na quarta-feira, Costa convenceu Centeno a ficar e a “falha de comunicação” ficou esclarecida.