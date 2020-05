PSP retoma as operações de controlo de velocidade

A PSP voltou esta sexta-feira a realizar as operações de controlo de velocidade.



As autoridades explicam que, por causa do desconfinamento e do aumento de tráfego, é essencial retomar estas fiscalizações para garantir a segurança rodoviária.

"Com a gradual retorno à normalidade da sociedade portuguesa também a Polícia de Segurança Pública retoma as operações de controlo de velocidade" a partir desta sexta-feira, refere a PSP, em comunicado.

Mantêm-se as ações de vigilância nos transportes públicos, nas zonas balneares e noutros locais com probabilidade de aglomeração de pessoas.

Em comunicado, a PSP relembra que algumas destas operações serão divulgadas através das redes sociais.