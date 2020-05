Um grupo de moradores do bairro Casal dos Machados, na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, e a PSP envolveram-se em confrontos. Três agentes e um morador do bairro ficaram feridos, sem gravidade.

Os desacatos ocorreram na madrugada de sexta-feira para sábado, quando a polícia foi chamada ao local para acabar com o ruído causado por um grupo de cerca de 100 pessoas.