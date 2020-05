O Presidente da República não vê qualquer impedimento na transferência direta do ministro das Finanças para o Banco de Portugal, mas sublinha que a nomeação do Governador é da competência do Governo.

Na manhã des domingo, na Ericeira, Marcelo Rebelo de Sousa falou também sobre a festa do Avante, para dizer que as regras sanitárias têm de valer para todos e que o vírus não muda consoante a natureza das iniciativas.