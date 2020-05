As metas impostas por Bruxelas a Portugal, de reciclar 50% do lixo recolhido, podem estar em risco. Com a pandemia aumentou o uso de materiais de uso único, como luvas e máscaras materiais de não podem ser reciclados.

No Dia Internacional da Reciclagem, as associações Quercus e Eletrão deixam alertas para a população.