Ana Gomes critica apoio de Costa a Marcelo e admite possível candidatura à Presidência 

Ana Gomes admite candidatar-se à Presidência da República.

No domingo à noite, no habitual espaço de comentário que tem na SIC Notícias, a antiga eurodeputada do PS diz que está a ponderar a candidatura e que o episódio com o primeiro-ministro a lançar um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa mudou muita coisa.

Esta segunda-feira, António Costa desvalorizou a declaração que fez e disse que falou enquanto primeiro-ministro, mas que estava apenas a antecipar que Marcelo Rebelo de Sousa tem boas hipóteses de ser reeleito.