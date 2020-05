Autarquia de Lisboa arrenda mil casas para as subarrendar a preços acessíveis

A autarquia de Lisboa vai arrendar mil casas, sobretudo ao alojamento local, para depois as subarrendar por valores mais acessíveis, com contratos que terão a duração mínima de cinco anos.

Este é um investimento de 15 milhões de euros que foi anunciado no final de 2019 e deveria ter arrancado no início deste ano, mas acabou por se atrasar devido à pandemia do novo coronavírus.

Os proprietários que colocarem o imóvel no programa Renda Segura terão incentivos fiscais no IRS e IRC. Se for o dono do alojamento local que passa para habitação permanente, não haverá lugar ao pagamento de mais valias.