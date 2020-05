Homem acusado de tentativa de homicídio depois de ter esfaqueado outro em Braga

O Ministério Público acusou de homicídio, na forma tentada, um homem que em setembro de 2019 desferiu sete golpes de navalha noutro homem com quem se desentendera durante um jantar, em Braga.

Em nota publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que o arguido vai ainda responder por um crime de detenção de arma proibida, um crime de uso e porte de arma sob efeito de álcool e um crime de condução de veículo em estado de embriaguez.

O Ministério Público considerou indiciado que o arguido, no dia 5 de setembro de 2019, em Braga, participou num jantar, tendo-se desentendido com alguns convidados, razão pela qual abandonou tal jantar.

Já na madrugada do dia 6, por volta da 01:00, o arguido abordou um desses convidados quando o mesmo deixava a casa onde decorrera o jantar e, com uma navalha de abertura automática, com nove centímetros de lâmina, desferiu-lhe sete golpes no corpo, nomeadamente no tronco, face, membros superiores e membros inferiores.

A vítima "só não morreu" por ter sido "prontamente" assistida e conduzida ao hospital, onde foi submetida a cirurgia.