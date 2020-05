Nove veículos apreendidos em Cascais em operação da GNR para prevenir corridas ilegais

A GNR apreendeu no domingo nove viaturas, em Cascais, durante uma operação de fiscalização rodoviária junto ao Autódromo do Estoril, para prevenir a realização de corridas ilegais e "manobras perigosas na via pública".

Em comunicado, a GNR adianta que, no âmbito da operação realizada e que envolveu "várias patrulhas" e implicou o "controlo total de via", foram fiscalizadas 35 viaturas.

Em oito das nove viaturas apreendidas foram detetadas "alterações das características regulamentares dos veículos", tendo os proprietários sido notificados para realizarem a inspeção extraordinária necessária.

Ainda de acordo com a nota do Comando Territorial de Lisboa da GNR, foram também passados 14 "autos de contraordenação", oito dos quais por "transformação de veículos com características não averbadas no Documento Único Automóvel", três por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, um por falta de inspeção periódica válida e outro por circulação sem matrícula.

A operação de fiscalização rodoviária junto ao Autódromo do Estoril, em Alcabideche, distrito de Lisboa, foi desenvolvida pelo Destacamento Territorial de Sintra, com o reforço do Destacamento de Trânsito de Carcavelos.