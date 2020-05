Rua do Carmo em Lisboa cortada devido a curto circuito num posto da EDP

A Rua do Carmo, no Chiado, em Lisboa, foi esta tarde cortada devido a um curto circuito num posto de transformação da EDP, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Segundo a mesma fonte, o incidente não causou quaisquer feridos, e aguarda-se a chegada de um piquete da EDP "para repor a normalidade".

Por seu turno, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP referiu que o incidente obrigou ao corte de trânsito, situação que está a ser coordenada pela Polícia Municipal.