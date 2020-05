BE considera que eventual candidatura de Ana Gomes é um assunto do PS

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, disse esta terça-feira que a eventual candidatura de Ana Gomes à Presidência da República é um assunto do Partido Socialista.

Acrescentou ainda que as prioridades do Bloco de Esquerda, neste momento, são outras.

O Bloco de Esquerda apresentou o pacote de emergência devido à pandemia da covid-19 para o ensino superior no final da reunião com representantes de sindicatos, associações a reunião com representantes de sindicatos, associações de estudantes, investigadores e professores, em Coimbra.

Possível candidatura de Ana Gomes

No domingo à noite, no habitual espaço de comentário que tem na SIC Notícias, a antiga eurodeputada do PS diz que está a ponderar a candidatura e que o episódio com o primeiro-ministro a lançar um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa mudou muita coisa.

