Há mais um potencial candidato à Presidência da República 

Ainda falta mais de meio ano para as Presidenciais, mas a pré-campanha parece já ter começado.

Ao Observador, Miguel Albuquerque diz que se António Costa apoiar Marcelo, Rio não pode declarar apoio oficial ao atual presidente e deve apoiar outro candidato ou dar liberdade de escolha.

O assunto das Eleições Presidenciais veio à tona na semana passada, em que Costa admitiu indiretamente o apoio à recandidatura do chefe de Estado.

A socialista Ana Gomes criticou as palavras do líder do PS e agora admite avançar.

CDS, Bloco de Esquerda e PCP devem apresentar um candidato, mas para já, preferem não falar do assunto.

Dúvidas à parte há apenas uma certeza, André Ventura é, até agora, o único candidato oficial.