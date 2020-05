Manuel Alegre junta-se ao coro de críticas dos que não gostaram da intervenção de António Costa na Autoeuropa em relação à reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa.

Manuel Alegre, o histórico socialista, disse ao jornal Público que no PS as decisões são democráticas e tomadas nos órgãos próprios.

Informou também que vai falar com Ana Gomes, depois da ex-eurodeputada ter admitido ser candidata nas próximas presidenciais, na sequência da declaração do secretário-geral do partido.