As autoridades de saúde anunciaram esta quarta-feira que, por causa da pandemia do novo coronavírus, o número de cirurgias oncológicas caiu 15%, quando comparado ao período homólogo do ano passado.

Em entrevista na Edição da Noite, na SIC Notícias, o presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar fala em menos diagnósticos de cancro e na limitação do acesso a alguns exames complementares.