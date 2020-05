Avião da Air France aterra de emergência em Lisboa

Um avião da Air France que partiu do Rio de Janeiro, no Brasil, e tinha como destino Paris, França, fez esta quinta-feira uma aterragem de emergência no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O aparelho teve de aterrar devido a uma "emergência médica" a bordo envolvendo um passageiro, disse fonte oficial da companhia.

Segundo a fonte, citada pela agência Lusa, "o passageiro foi assistido e o avião deverá prosseguir em breve a viagem até Paris".

Com origem no Rio de Janeiro, o voo AF407 da Air France aterrou em Lisboa pelas 12:04, segundo a informação disponível na página eletrónica da ANA - Aeroportos de Portugal.