Comissão Política do PS com Presidenciais a escaldar dentro do partido

Mesmo que a direção do PS pretenda fazer da crise económica e social que se antecipa e da resposta à Covid-19 o tema central da Comissão Política Nacional, que se reúne esta quinta-feira à noite pela primeira vez desde que a pandemia passou a dominar a agenda política do país, não parece ser possível que a questão das eleições presidenciais fique de fora da sala da Central de Esquerda, espaço perto do Largo do Rato onde foi decidido fazer a reunião para garantir as regras de distanciamento entre socialistas.

O assunto está na ordem do dia. É certo que não é só no Partido Socialista que andam "agitados" - como considerou Catarina Martins quando questionada sobre o tema - porque ainda na quarta-feira, numa entrevista à Rádio Observador, Miguel Albuquerque disse que se Marcelo for o candidato de Costa, o PSD vai ter que ter outro candidato.

"Seja eu, seja qualquer outro", disse, disponibilizando-se desta forma para concorrer às Presidenciais de 2021 para representar "o centro-direita reformista" que, considera o presidente do Governo Regional da Madeira, "não tem candidato".

Contudo, é no PS que o assunto está quente. Numa semana, em reação a Ana Gomes, ouviram-se socialistas notáveis: Ferro, ao lado de Costa, disse que não hesitaria em votar em Marcelo.

"Não retiro uma vírgula do que disse há um ano e meio", saiu Manuel Alegre, no Público, a partilhar o desagrado da ex-eurodeputada por ter visto Costa a lançar a recandidatura na Marcelo na Autoeuropa; depois Carlos César nos Almoços Grátis da TSF, a recusar votar numa "candidata rude e distante das pessoas"; e agora Augusto Santos Silva, no próprio podcast do PS, "Política com Palavra", a dizer que não só Marcelo e Costa "combinam harmoniosamente" como "o país ganhou com isso e, nos próximos tempos, precisa que essa articulação continue".

O secretário-geral adjunto do PS disse já esta semana que não há matérias "tabu" e que as Presidenciais vão ser discutidas no partido, mesmo que o Congresso fique para 2021, para depois das eleições, e lembrando que o PS não só não tem que ter uma candidato como pode inclusive não declarar oficialmente o apoio a nenhum dos que se apresentarem nesta corrida.