MP acusa 16 pessoas por fraude fiscal que pode ter lesado o Estado em 10 M€

O Ministério Público acusou 16 pessoas por uma gigantesca fraude fiscal que pode ter lesado o Estado em mais de 10 milhões de euros.

Os arguidos - três estrangeiros e os restantes portugueses - usariam o esquema da "fraude carrossel".

Com faturas falsas e a criação de dezenas de empresas de fachada, compravam material informático a outros países da União Europeia, que depois revendiam em Portugal sem pagarem IVA.

A investigação da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária começou em 2018 e terminou no verão passado, com a detenção do alegado cabecilha da rede, que continua em prisão domiciliária.