Presidente da República responde a ministro e diz que há "parceria perante as crises"

Marcelo Rebelo de Sousa diz que há uma concertação de pontos de vista e parceria perante as crises a pensar no futuro do país.

O presidente respondia assim às declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que disse que as personalidades de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa combinam "harmoniosamente".