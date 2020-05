A adaptação ao ensino à distância para alguns alunos não tem sido fácil, sobretudo por falta de computadores.

Em Coimbra, os estudantes do 1º ciclo do ensino básico público receberam apoio com equipamento informático da autarquia. De fora ficaram os restantes níveis de ensino, o que para a junta de freguesia levanta dúvidas perante o estado central.