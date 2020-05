CDS quer que seja o Presidente a nomear o governador do Banco de Portugal

O líder do CDS diz que o Governo não pode pôr o ministro das finanças em layoff e a nomeação para Governador não vai acontecer porque já um período de nojo de plo menos 3 anos.

Após ouvir as queixas dos empresários da restauração, Francisco Rodrigues dos Santos contestou ainda as ajudas à banca, e exige que o Estado pague as dívidas aos fornecedores e o que deve às famílias.