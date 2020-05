Daniel Adrião defende Ana Gomes e alerta para riscos de um segundo mandato de Marcelo

O dirigente socialista Daniel Adrião defendeu hoje o apoio a uma eventual candidatura da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes nas eleições presidenciais, advertindo para riscos de um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República.

Estas posições foram transmitidas por Daniel Adrião na reunião da Comissão Política Nacional do PS, após um discurso do líder socialista, António Costa, em que não abordou diretamente a questão das eleições presidenciais.

"Há uma personalidade da área do socialismo democrático e do campo da esquerda democrática que já sinalizou que estaria eventualmente disponível para uma candidatura presidencial e acho que o PS deve analisar e debater abertamente essa possibilidade", declarou Daniel Adrião, que lidera uma tendência minoritária representada nos órgãos deste partido.

Para este dirigente socialista, se o PS "prescindir de comparecer nas eleições presidenciais e não apoiar um candidato que agregue aqueles que se revêm nos valores representados na sociedade portuguesa pelo PS é um erro que, a ser cometido, o partido pagará caro num futuro próximo".

Daniel Adrião deixou ainda um aviso especialmente dirigido a António Costa.

"Acho que é de uma grande ingenuidade pensar que o senhor Presidente da República, num segundo mandato, irá usar da mesma condescendência relativamente ao Governo do PS que teve neste primeiro mandato. Porque o senhor Presidente da República sabe bem de onde vem e para onde vai e não quererá ser recordado e passar à história como o Presidente de direita que foi a muleta dos socialistas. E estou seguro de que tudo fará para concluir o seu segundo mandato com a direita no poder", afirmou.