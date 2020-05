Dois jovens morrem em despiste de automóvel em Fornos de Algodres

Dois jovens com idades entre 18 e 20 anos morreram hoje na sequência do despiste de um veículo ligeiro na variante de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, segundo fontes dos bombeiros e da proteção civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado pelas 16:17, na variante que dá acesso à vila de Fornos de Algodres.

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, Armando Costa, disse à Lusa que o despiste do veículo ligeiro que transportava as duas vítimas mortais ocorreu no sentido Fornos de Algodres - Estação (Fornos Gare).

"O carro despistou-se numa curva onde já houve outros acidentes e chocou contra uma árvore", contou o responsável.

Armando Costa disse ainda à Lusa que o óbito dos dois rapazes, com idades "entre 18 e 20 anos", que eram residentes em Fornos de Algodres, foi declarado no local pela médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) do Comando Territorial da GNR da Guarda.

No local do acidente estiveram 15 elementos e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, da VMER da Guarda, da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Seia e da GNR, segundo o CDOS.