Pescadores estimam capturar mais de 30 mil toneladas de sardinha

Os pescadores estimam que este ano, as frotas de Portugal e de Espanha possam capturar mais de 30 mil toneladas de sardinha, em vez das 9.500 previstas.

A estimativa é baseada numa investigação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que foi divulgada na sexta-feira.

Os dados mostram que o Plano de Gestão e Recuperação do Stock - de alcançar em 2023 as 270 toneladas de sardinhas com mais de 1 ano , já foi cumprido este ano.

Os pescadores consideram por isso que o stock está recuperado e é sustentável.