Rixa em Paio Pires no Seixal provoca um morto e um ferido grave

Uma rixa envolvendo armas de fogo ocorrida ao final da tarde de hoje em Paio Pires, concelho do Seixal (Setúbal), provocou um morto e um ferido grave, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que a rixa ocorreu na Rua da Amizade, no Bairro da Cucena, em Paio Pires, tendo o óbito de um homem sido declarado no local.

A mesma fonte adiantou que o ferido em estado grave foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo fonte do Comando Geral da GNR, após o alerta as autoridades deslocaram-se ao local de imediato para uma "averiguação mais cuidada", passando a investigação do caso para a alçada da Polícia Judiciária.

O alerta para o CDOS foi dado às 20:20, tendo sido mobilizados bombeiros das corporações do Seixal e de Sesimbra e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital Garcia de Orta, além da GNR.