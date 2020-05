Ana Gomes defende total transparência na injeção de capital no Novo Banco

No domingo à noite, no habitual espaço de comentário na SIC Notícias, Ana Gomes falou sobre o Novo Banco e revelou uma troca de correspondência com a Comissão Europeia, a propósito da venda da instituição bancária.

Criado em 2014, depois da queda do BES, o Novo Banco já foi capitalizado com 11.263 milhões de euros. Mais de metade dessa verba saiu dos cofres do Estado.