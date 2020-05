Mais de 1500 alunos regressaram esta segunda-feira às aulas em São Miguel, nos Açores, mas só nas disciplinas com exame nacional. As regras de circulação na escola são diferentes e as máscaras são obrigatórias para todos.

Nos Açores, alunos, professores e funcionários foram todos testados à Covid-19 antes deste regresso às aulas na reta final do ano letivo.