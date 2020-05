Continuam as buscas por jovem que tentou salvar homem numa praia de Alvor

Um homem de 65 anos morreu afogado esta terça-feira na Prainha, em Alvor, e um jovem que o tentou salvar continua desaparecido.

As buscas pelo jovem de 25 anos decorrem em terra, no mar e no ar, como explica o repórter da SIC, João Tiago.