Leitura do acórdão do julgamento do caso Alcochete marcada para 5.ª feira 

A leitura do acórdão do julgamento da invasão à academia do Sporting está marcada para esta quinta-feira, dia 28.

No início do mês de maio, a juíza fez alterações à decisão instrutória e afastou Bruno de Carvalho, Nuno Mendes e Bruno Jacinto da autoria moral dos crimes.

Essa ainda não é a decisão final do tribunal, mas é um forte indício da absolvição dos três arguidos.

Nas alegações finais, a própria procuradora do Ministério Público pediu a absolvição do antigo presidente do Sporting, do líder da claque Juventude Leonina e do ex-oficial de ligação aos adeptos.

Para os outros 41 arguidos, o Ministério Público pediu a condenação pelo crime de introdução a lugar vedado. Para a grande parte deles, pediu também a condenação pelos crimes de ofensa à integridade física e ameaça agravada.