Presidente da EDP interrogado pelo juiz Carlos Alexandre na próxima semana

Ao que a SIC apurou, o juiz Carlos Alexandre vai ouvir na primeira semana de junho os presidentes executivos da EDP, António Mexia, da EDP Renováveis, João Manso Neto, e da REN, João Conceição.

Os interrogatórios pedidos pelo Ministério Público podem levar a novas medidas de coação, como a suspensão de funções nas empresas ou a aplicação de cauções.

O processo investiga suspeitas de corrupção e participação em negócio nas alegadas rendas excessivas cobradas pela EDP, na relação entre a empresa e o Governo de José Sócrates, e no alegado patrocínio da elétrica a um curso frequentado por Manuel Pinho numa universidade norte-americana depois do antigo ministro ter saído do Governo.