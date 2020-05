Bloco de Esquerda propõe subsídio de risco para todos os profissionais de saúde

O Bloco de Esquerda entregou um projeto-lei no parlamento que visa a atribuição de um subsídio de risco a todos os profissionais de saúde e a transformação gradual desse subsídio num estatuto de risco e penosidade.

Pretende também garantir "um mecanismo extraordinário de presunção legal para que todos os profissionais de saúde com Covid-19 tenham reconhecida a doença profissional e sejam remunerados a 100% mesmo durante a baixa e que não haja distinções entre contratos de trabalho em função pública e contratos individuais de trabalho", avançou o deputado bloquista Moisés Ferreira, na Comissão de Saúde, durante uma audição com os bastonários das ordens dos Enfermeiros e dos Médicos.

A iniciativa visa também que seja reconhecido "o trabalho fundamental" que os profissionais de saúde têm prestado durante a pandemia com majoração de pontos, com vista a permitir uma mais rápida progressão na sua carreira", adiantou Moisés Ferreira.

A medida foi aplaudida pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, afirmando que "situações excecionais exigem medidas excecionais" e lembrou que já tinham enviado uma proposta aos grupos parlamentares nesse sentido a quem apelou que aprovem este projeto.

"Gostávamos que votassem esta proposta do Bloco de Esquerda porque é da mais elementar justiça este regime de exceção para esta questão do Covid-19 como doença profissional paga a 100%", afirmou na Comissão de Saúde, onde foi ouvida a pedido do CDS-PP sobre "as medidas de combate à Covid-19".

Ana Rita Cavaco disse, contudo, que os enfermeiros gostavam que o subsídio de risco "não fosse encarado como uma benesse ou um bónus", porque sempre tiverem este risco.

"O errado é efetivamente não terem considerado a enfermagem até agora como uma profissão de risco e é isso que tem que se fazer, tão somente isso", defendeu.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse, por seu turno, que "não podia estar mais de acordo" com a questão do subsídio de risco para os profissionais de saúde.

"Não sendo propriamente uma questão da Ordem, sendo uma questão mais do âmbito sindical, nós sempre achamos que a profissão de médico, concretamente, é uma profissão de risco e de desgaste rápido", disse o bastonário, dando como exemplo para esta situação as elevadas taxas de suicídio e os enfartes agudo do miocárdio que são mais frequentes nos médicos do que na população em geral.

Quanto à questão de os profissionais serem recompensados, Miguel Guimarães disse que os médicos não estão à espera de serem compensados pelo trabalho dos últimos meses.

"Nós trabalhamos nestes meses da mesma forma que o fazemos sempre, isto é o nosso trabalho. É isto que temos que fazer, ajudar a salvar vidas e ajudar o Governo a ultrapassar esta fase difícil", salientou.

Miguel Guimarães salientou a importância da revisão das carreiras para "os médicos optarem mais" por trabalhar no SNS e menos no setor social ou privado e saírem menos do país.Relativamente à majoração por pontos para progressão na carreira, o bastonário disse que isso "é muito fácil de fazer".

"Se, por exemplo, abrirmos os concursos todos os anos é evidente que as pessoas progrediam de forma diferente na carreira e isso já lhes trazia também alguma compensação", declarou.

Questionada na audição sobre a questão de enfermeiros terem ficado sem vencimento em abril e este mês, a bastonária disse que todas essas questões foram enviadas para o Governo e que estão as ser resolvidas.

Esta situação aconteceu por motivos de baixa, "muitos por doença natural e outros por uma situação mais grave: foi-lhes dada doença profissional e a Segurança Social indeferiu-lhes o pedido porque não considera a Covid-19 doença profissional".

A informação que a Ordem dos Enfermeiros dispõe é que os Hospitais da Universidade de Coimbra adiantou o dinheiro aos enfermeiros e os casos que foram enviados agora e que são de outras instituições "estão a ser resolvidos ou em vias de se resolver".