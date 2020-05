Testemunha relata momentos "de pânico" no temporal em Almeirim

O Diretor do Jornal O Mirante avançou que os danos na localidade de Fazendas de Almeirim, no distrito de Santarém, foram sobretudo em casas com construções mais frágeis. Avançou que houve também queda de árvores em jardins e quintais particulares.

Em entrevista à SIC, António Palmeiro relatou momentos de pânico e medo entre a população. Contou que o fenómeno de vento extremo e chuva forte não é habitual na localidade. No entanto, lembrou que já houve situações semelhantes em localidades a alguns quilómetros."Nada fazia prever esta situação. Em Santarém, esteve bastante calor, cerca de 36 ou 38 ºC", acrescentou.