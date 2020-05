No Norte e no Centro do país a época balnear começa apenas na segunda quinzena de junho. Um novo enquadramento feito à medida da pandemia e das características das diferentes regiões.

A autoridade marítima e os municípios vão ajudar na fiscalização até ao início da época balnear. Entretanto, a decisão por uma zona de confinamento criada pelos concessionários ainda não está fechada e não reúne consenso.